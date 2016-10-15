Samsung, Note 7'ler için değişim programı takvimini açıkladı

Samsung Electronics Türkiye, Galaxy Note7 Değişim Programını eski ve yeni tüm seri Galaxy Note 7 cihazlarını kapsayacak şekilde düzenledi.

18 Ekim – 11 Kasım 2016 arasında geçerli olacak program, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bilgisi dâhilinde hazırlandı. Programın tüm detayları resmi web sitesinden duyuruldu.

Değişim Programı, BTK kaydı olan tüm Galaxy Note7 kullanıcılarına açık olacak.

Patlama nedeniyle üretimi durdurulan Samsung Galaxy Note 7 kullanıcılarının öncelikle ülke çapında 250’ye yakın noktada bulunan Samsung Servis Merkez’lerinden birine başvurmaları gerekiyor.

Kendilerine tercihleri doğrultusunda aşağıdaki iki seçenek sunulacak:

Galaxy S7 edge’i (32Gb hafıza) tercih eden müşterilere, 600TL geri ödeme yapılacak ve telefonlarını herhangi bir Samsung Yetkili Bayi’nden alabilecekler.

Para iadesini tercih eden müşterilere, 3.600 TL ücret iade edilecek.

Galaxy Note7 aksesuarlara ait bedeller de müşterilere iade edilecek.

Galaxy Note7’yi operatör üzerinden sözleşme ile almış kullanıcılar ise Galaxy S7 edge (32Gb hafıza) değişiminden yararlanabilir veya hiçbir ek maliyet yansıtılmadan sözleşmesini iptal edebilirler.

Ayrıca kullanıcılar, Galaxy Note7 kampanyası dahilinde verilen Samsung Gear VR’ı kullanmaya devam edebilecekler.

Daha önceden Galaxy Note7 Değişim Programı’na katılıp telefonunu Samsung Servis Merkezi’ne bırakan kullanıcılar, bu servis merkezine gidip belirtilen seçeneklerden yararlanabilirler.

Şirketten Çarşamba günü yapılan açıklamada, bu konudan dolayı üçüncü çeyrekte 2.3 milyarlık bir olumsuz etki yaşanacağının belirtilmesinin ardından, bugün yapılan açıklamayla toplam kayıpların 5.3 milyar doları bulabileceği görüldü.

Apple'ın son iPhone versiyonu ile rekabet etmesi amacıyla üretilen Galaxy Note 7 piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz iki ay geçmemişken satışlar durduruldu.

Bu hafta yüzde 8'e yakın değer kaybeden Samsung hisseleri, bugün erken saatlerde yaklaşık yüzde 0.6 yükseliş kaydetti.