'Samsung iPhone 5 için mahkemeye gidecek'

En büyük rakibi Apple’a karşı ABD’de kaybettiği patent davasının yaralarını sarmaya çalışan Güney Koreli elektronik üreticisi Samsung’un, yarın tanıtılacak iPhone 5’e karşı ‘en kısa zamanda yasal işlem başlatmayı’ planladığı iddia edildi.

Bir sanayi analistinin Korea Times gazetesine yaptığı açıklama ise yeni nesil iPhone’un tanıtılmasına bir gün kala teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Güney Kore gazetesine konuşan kaynak, iPhone 5’te sunulması beklenen LTE (Long Term Evolution) teknolojisini nedeniyle Samsung’un mahkemeye gideceğini öne sürdü. Mobil cihazlarda süper hızlı veri transferi yapılmasını sağlayan teknolojinin yeni iPhone’da kullanılması halinde bunun patent hakkının ihlali olarak kabul edileceğini ifade eden analist, Samsung’un ‘en kısa zamanda ABD’de mahkemeye gideceğini ve iPhone 5’i yasaklatmak için talepte bulunacağını’ iddia etti.

Bekleyiş yarın sona eriyor

Apple, yarın San Francisco kentinde yeni nesil iPhone’u teknoloji dünyasına sunacak. Aylardır sahip olacağı özellikler hakkında birbirinden değişik spekülasyonlar yapılan cihazın, LTE teknolojisi bulundurması en güçlü beklentilerden biri. Samsung, bu teknolojinin birçok patentine sahip olan şirket konumunda. Güney Kore devi, geçmişte de LTE bulunduracak Apple cihazları için patent ihlali olmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Samsung’un LTE teknolojisi üzerinden Apple’ı dava edebileceği iddiası ilk olarak Ağustos ayının sonunda TechTalk sitesinde ortaya atılmıştı. Dün, birçok teknoloji sitesi bu iddiayı tekrar gündeme getirerek yeni bir patent davasının yaşanabileceğine işaret etti.

CNET sitesinin verdiği bilgiye göre, Korea Times’a konuşan kaynak, “Pazartesi günü ABD medyasında çıkan ve iPhone 5’in LTE teknolojisine sahip olacağı haberlerinin ardından, Samsung’un bu beklentinin gerçek çıkması halinde hemen mahkemeye gitme kararı aldığını” söyledi.

‘Elma’ya kötü haber

Motorola ve HTC de dahil Android tabanlı telefonların ABD’ye nakliyatını durdurmak için büyük çaba sarf eden Apple, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu Yargıcı Thomas Pender’in en son açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşadı.

Pender, HTC telefonlarındaki 4G LTE teknolojisiyle bağlantılı patentlerin geçersiz kılınması gibi bir durumda, aynı teknolojiye sahip Apple ürünleri için de benzer durumun geçerli olabileceğini ifade etti. Pender, 4G teknolojisi için patent gerekli olup olmadığına yönelik karar alınması için çok dikkatli bir araştırma gerektiğini belirtti.

SlashGear sitesi, HTC’nin telefonlarındak kullandığı 4G teknolojisi için geçerli olan iki patenti Nisan 2011’de 75 milyon dolara satın aldığı bilgisini verdi. Site, Yargıç Pender’in, itirazlarını reddettiği Apple avukatına, “HTC bu patentleri bir gün sizi dava etmek için satın almış olsa bile bu beni ilgilendirmez” dediğini belirtti.