Samsung ile dalga geçen iPhone kılıfı

Samsung Galaxy Note 7 fiyaskosunun etkileri devam ediyor. Yeni satışa çıkacak bir iPhone kılıfı, Samsung ile alay ediyor. Kılıf, telefonu patlamış bir Note 7’ye dönüştürüyor. Kaplama üzerindeki çizim, cihazı alev almış ve deforme olmuş gibi gösteriyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, son dönemlerde kaplama şeklinde telefon kılıfları oldukça popüler olmaya başladı. Kullanıcılar silikon veya sert kılıflar haricinde cihazlarını kalınlaştırmayan bu tür kılıfları tercih edebiliyor. Ancak bu haberimizin konuğu olan kılıf farklı bir özelliği ile öne çıkıyor.

Note 7 ile alay eden kılıf

Bilindiği üzere Galaxy Note 7 modeli, pilinde yer alan bir sorun veya sorunlar sebebiyle piyasadan toplatıldı ve üretimi durduruldu. Uniqfind isimli kılıf ve kaplama üreticisi ise bu durumu kendi lehine çevirdi.

Kılıf, telefonu patlamış bir Note 7’ye dönüştürüyor. Kaplama üzerindeki çizim, cihazı alev almış ve deforme olmuş gibi gösteriyor. Cihazını kaplamak istemeyen kullanıcılar için, aynı görünüme sahip arka kapak şeklinde kılıf da satılanlar arasında.

Bu kılıfın ismi “Explo-Sung iPhone Skin” olarak belirlenmiş. Kaplama ve kılıfın ismin İngilizcede patlama anlamına gelen “explosion” kelimesinden türetilmiş gibi görünüyor.

Sadece kaplama olarak almak isteyenler için 25 dolar, kaplama + kılıf şeklinde almak isteyenler için 35 dolarlık fiyat belirlenmiş. Kılıf henüz ön sipariş aşamasında. Kasım ayında satışa çıkması bekleniyor.