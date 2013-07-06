Samsung hisseleri yüzde 4 değer kaybetti

Elektronik üreticileri, Haziran’ın sona ermesinin ardından birbiri ardına ikinci çeyreğe ait mali tablolarını açıklamaya başladı. HTC’nin yaşadığı büyük hayal kırıklığının sorumlusu olarak gösterilen Samsung, yatırımcıların beklentilerini karşılayamayınca hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.



Teknoloji şirketlerinin 2013’ün ikinci yarısındaki performansı belli olmaya başladı.

Bloomberg’ün haberine göre, Güney Koreli elektronik devi Nisan-Haziran döneminde 8.3 milyar dolarlık işletme karı elde ederek rekor kırdı. Bu veri, geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla yüzde 47, bir önceki çeyreğe oranla da yüzde 8 artışa denk geliyor.

Öte yandan, Samsung yatırımcıların beklentilerini karşılayamadı. FactSet araştırma şirketinin sunduğu verilere göre, yatırımcıların beklediği işletme karı 8.9 milyar dolardı. Beklentilerin karşılanmaması, Samsung hisselerinin yüzde 4 düşmesine neden oldu.



'Reklam harcaması çok fazla'



Samsung, yine de satışlarının artmaya devam ettiğini ve yüzde 20 artışla 50 milyar dolar hacme ulaştığını açıkladı.

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S4’ün satışları, Mayıs ayında 10 milyona ulaştı. S4, bir önceki model S3’ten 20 gün daha önce aynı rakama ulaşmayı başarmış oldu.

Analistler, Samsung’un yüksek satışlarına rağmen beklentileri karşılayamamasının nedeninin ‘aşırı reklam harcaması’ olduğunu belirtiyor. Şirket, net gelir ve diğer mali verileri ilerleyen günlerde açıklayacak