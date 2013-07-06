HTC Haziran’da dibe vurdu

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, ikinci çeyreğin sonlandığı Haziran ayında beklenenin çok altında kalan satışlarla dibe vurdu. Şirketin bir yıl önce aynı döneme oranla satışları yüzde 83 azaldı. HTC’nin yaşadığı kabusun nedeni olarak Galaxy S4 gösteriliyor.

HTC, ikinci çeyrekte bir yıl öncesine oranla satışlarında yüzde 83’lük düşüş yaşarken, net gelir 1.25 milyar dolarda kaldı. Tayvanlı şirket, 2012’nin ikinci çeyreğinde 7.4 milyar dolar net gelir elde etmeyi başarmıştı. 2012’deki bu rakam, 2011’in aynı dönemine oranla yüzde 57 düşüktü. Kısaca, HTC Haziran’da ancak kabuslarında görebileceği bir tabloyla karşılaştı.

2013’ün ilk çeyreğinde 1.45 milyar dolar gelir elde eden ve sadece 2.88 milyon dolar kar eden HTC, buna rağmen Nisan ve Mayıs aylarında gelirinin sırasıyla yüzde 23 ve 48 artmasıyla ümitlenmişti. Ancak tablo Haziran’da tersine döndü ve Mayıs’a oranla satışlar bir anda yüzde 24 geriledi.



Sorumlu belli gibi



SlashGear sitesi editörü Chris Davies’e göre, HTC’nin yaşadığı hezimetin sorumlusu Samasung Galaxy S4.

HTC One’dan kısa bir süre sonra piyasaya sunulsa da, Samsung’un güçlü promosyon bütçesi sayesinde kısa zamanda tüketicilerin ilgi odağı olan Galaxy S4, yaz sonunda çıkması beklenen iPhone 5S’e karşı en güçlü telefon olarak kabul ediliyor.

HTC, ikinci çeyrek rakamları hakkında henüz açıklama yapmış değil. Şirketin fazla söze gerek olmayan tablonun ötesinde, gelecek ay sunması beklenen HTC One Mini’ye odaklanması daha mantıklı olabilir.

İnternete dün fotoğrafları sızan HTC One Mini'nin sahip olması beklenen özellikler:

İşletim sistemi: Android 4.2.2 (Jelly Bean)

Ekran: 4,3 inç HD, 1280x720p çözünürlük

İşlemci: Çift çekirdekli, 1.4 GHz

RAM: 2 GB

Dahili bellek: 16 GB