Samsung Galaxy S9'u almadan deneyimleyebilirsiniz

Samsung’un son amiral gemisi Galaxy S9 ve S9 Plus’ı çok merak ediyorsanız, cihazı almadan önce hangi telefonu kullanırsanız kullanın Galaxy S9’u tecrübe etmenizi sağlayan uygulamasını indirebilirsiniz.

Samsung, 25 Şubat’ta başlayan Mobil Dünya Kongresi’nde yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve S9 Plus’ı görücüye çıkarttı. Cihazlar bir önceki model olan Galaxy S8’in kasa tasarımını çok değiştirmeden geldiler. Ancak cihazların ekran, işlemci ve özellikle de kamera performansı fazlasıyla geliştirilmiş durumda.

Samsung, daha önce Note 8 için yaptığı Samsung Deneyimi isimli projesini Galaxy S9 için de devam ettirme kararı aldı. Potasiyel kullanıcılar ya da cihazların teknik kapasitesini deneyimleyerek görmek isteyen kişiler, söz konusu uygulamayı indirerek Galaxy S9’u istedikleri cihazda tecrübe ediyorlar.

Experience app for Galaxy S9/S9+ adındaki uygulamanın 4 ana bölümü var

Yeni Kamera ve Daha Fazlası, S9 Aksesuarları, Yardımcı Uygulamalar ve Cihaz özellikleri olarak sıralanan bu kategoriler içinde Galaxy S9 cihazlarının ve S9 ailesinin neler vadettiklerini sınırlı bir şekilde tecrübe ederek görebiliyorsunuz. Bu uygulama, özellikle teknoloji ile arası pek iyi olmayan ancak teknolojinin sunduklarını seven insanlar için birebir olmuş.

Her bölümde çeşitli videolar, sesler ve metinlerle Galaxy S9’u almadan yaşamanız sağlanıyor. Eğer deneyimin devam etmesine kararlıysanız, gidip cihazı alabiliyorsunuz.

(Webtekno)