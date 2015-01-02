Samsung Galaxy S6'nın fotoğrafları sızdırıldı

Samsung'un hakkında dedikoduların eksik olmadığı amirali Galaxy S6, sonunda görüntülendi. Fotoğrafta çalışır halde görüntülenen Galaxy S6, 2015'in ilk ciddi sızıntısı olarak da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Samsung'un yeni amiral Galaxy S6 üzerinde çalıştığı ve Koreli şirketin bu telefonu bir an önce tanıtıma hazırlamayı istediği biliniyordu. Ancak bu görünüşe göre tahmin edilenden de çabuk oldu. Ortaya çıkan bu fotoğraflar Galaxy S6'nın gelişim aşamasının sona geldiği ve artık çalışır halde olduğunun bir kanıtı niteliğini taşıyor. Bu da yeni amirali CES 2015 fuarında görebileceğimizi gösteriyor. Elbette yine kesin bir şey söylemek mümkün değil.