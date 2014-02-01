Samsung Galaxy S5 ne zaman geliyor?

Akıllı telefon pazarında Apple ile kıyasıya bir rekabet yaşayan Samsung’un kısa bir süre sonra Galaxy S5’i tanıtacağı söyleniyor. Yeni telefonun sahip olacağı özelliklerin yanı sıra, çıkış tarihi de merak edilirken, haber kaynakları konuyla ilgili ortaya çeşitli iddialar attı.

Samsung, Washington Post'un haberine göre önümüzdeki ay yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde S5'i tanıtabilir. Görkemli bir tören ile yeni telefonunu duyurması beklenen Samsung'un, bunu Şubat ayında Barcelona'daki kongrede gerçekleştirebileceği konuşuluyor.

İddiaların bir diğeri ise Slashgear adlı internet sitesinden geldi. Sitede yer alan bir haberde, Samsung'un çalışmalarını çok gizli bir şekilde yürüttüğü ve Şubat ayındaki kongrede bir sürpriz yapabileceği belirtildi.

Bloomberg'in raporuna göre ise Samsung, telefonunu Şubat ayında değil, Nisan ayında tanıtacak. Raporda, yeni telefonda parmak izi okuyucunun yanı sıra yepyeni bir tasarım olacağı iddia ediliyor. Samsung'un Galaxy S3 ile S4 arasındaki geçişinin çok parlak olmadığı ve S4'ün bir önceki telefona göre kaydadeğer bir yenilik getirmediği yönünde eleştiriler olmuştu. Söylenenleri dikkate alan şirket, telefonda birçok değişiklik yapacak.

Re/Code adlı siteye göre de Samsung, kendi telefonlarına has geliştirmeler yapacak. Android'in dışında kendi uygulamalarına da sahip olan Samsung'un, bu uygulamaların sayısını arttırması da beklentiler arasında.