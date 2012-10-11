Samsung Galaxy S III Mini, yarın görücüye çıkıyor

Samsung mobilite bölümü patronu JK Shin‘in yarın Galaxy S III Mini‘nin tanıtılacağını açıklamasının ardından tüm gözler Galaxy S III‘ün kardeşi Galaxy S III Mini‘ye çevrildi.

log.com.tr'de yer alan habere göre; Shin, cihazı giriş seviyesi olarak tanımlamanın yanlış olacağını, kendilerinin cihaza Mini demeyi tercih ettiklerini ifade etti. Yarın Almanya’da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak Samsung Galaxy S III Mini‘nin teknik özellikleri de gün ışığına çıktı.

Samsung’un yarın tanıtacağı Galaxy S III Mini tasarım olarak Galaxy S III ile benzerlikler taşıyor. 480×800 piksel çözünürlüklü 4 inç Super AMOLED ekrana sahip cihazda 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli ST-Ericsson U8420 işlemci, 1 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı ve 5 megapiksel kamera bulunuyor. Cihazın kamerası ise otofokus ve LED flaşı bünyesinde barındırıyor. Samsung Galaxy S III’ün kardeşi Galaxy S III Mini’nin yaklaşık 400 eurodan yurt dışında satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihazın çıkış tarihi ise yarınki etkinlikte kesinleşecek.