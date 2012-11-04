Samsung Galaxy Note II, şimdiden 3 milyon sattı!

Akıllı telefon ve tablet deneyimini bir araya getiren Samsung Galaxy Note II, dünya genelinde 3 milyon satış rakamına ulaştı.

20 milyon satış rakamına ulaşılması hedeflenen Galaxy Note II’nin satış grafiğine bakıldığında kardeşi Galaxy Note’u da üçe katladığı görülüyor.Galaxy Note’un ağustos ayında 10 milyon satış rakamını geride bıraktığı düşünüldüğünde Galaxy Note II’nin de önemli başarılara imza atacağı tahmin edilebilir. Samsung’un geçen ay satışa sunduğu Galaxy Note II, 5,5 inçlik, 16:9 en-boy oranlı 1280×720 piksel çözünürlüklü HD Super AMOLED ekrana, 1,6 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Exynos işlemciye, 2 GB RAM’e, 8 megapiksel arka ve 1,9 megapiksel ön kameraya ve 16/32/64 GB dahili belleğe sahip. Samsung Galaxy Note II, henüz Amerika’nın büyük operatörlerinde satış sunulmuş değil. Amerika’daki operatörlerin Galaxy Note II’yi satışa sunmasının ardından bu sayının daha da artması bekleniyor.