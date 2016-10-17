Samsung Galaxy Note 7'ye yeni uçuş yasakları

Bataryasında aşırı ısınma, yanma ve patlama sorunu yaşanan Samsung Galaxy Note 7 model telefonlar, ABD'nin ardından Avrupa, Asya ve Avustralya'daki bazı havayolu şirketlerince de yasaklandı.

Singapore Airlines, Air Berlin, Dragonair, Qantas ve Virgin Australia yasağı uygulayan yeni havayolu şirketleri arasında.

ABD'ye uçan tüm yabancı havayolu şirketlerinin uygulmaya soktuğu yasağı, ülkeye seferleri olmayan şirketler de izledi.

Lufthansa'nın da şimdilik sadece ABD uçuşlarında uyguladığı yasağı, tüm uçuşlarında geçerli kılabileceği belirtiliyor.

Samsung Galaxy Note 7 model telefonlardaki sorunun ortaya çıkmasının ardından, bu telefonların uçağın bagaj kısmına verilmesi yasaklanmıştı.

Ancak yeni yasakla birlikte kebin ekibi ve yolcular telefonu beraberlerinde uçak içine de alamayacak.

Note 7 model telefonların pillerinin şarj sırasında ısınıp tutuşması ve patlaması vakalarının ardından, Eylül ayında Samsung yaklaşık 2 buçuk milyon telefonu "yenilemek" üzere geri çağırmıştı.