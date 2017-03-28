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Çevre

Samsung, Galaxy Note 7’leri geri dönüştürmeyi kabul etti

Greenpeace'in Galaxy Note 7 cihazların çevre dostu bir şekilde geri kazanımı ve imhası için başlattığı kampanya başarılı oldu

28 Mart 2017 22:47

Greenpeace, Samsung’un batarya arızası nedeniyle geri topladığı Galaxy Note 7 cihazların çevre dostu bir şekilde geri kazanımı ve imhası için başlattığı kampanyada zafere ulaştı. Samsung, Greenpeace’in taleplerini kabul etti. Buna göre Samsung geri çağrılarak toplanan ürünlerin doğaya daha az zarar verilerek yeniden kazanımı ve imhası için şu adımları izleyecek:

- Geri çağrılan telefonlar geri kazanımları sağlanarak satılacak ya da kiralık telefon olarak kullanılacak;

- Cihazların yarı iletken ya da kamera modülleri gibi kurtarılabilir bileşenleri yeniden kullanılacak ya da satılacak;

- Metaller, “çevre dostu yöntemlerle” sökülecek.

Greenpeace Doğu Asya Küresel Kampanya Sorumlusu Jude Lee bu kazanımın dünyanın dört bir yanından insanların verdiği imzalar, Samsung CEO’suna gönderdiği emailler ve düzenlediği gösteriler sayesinde elde edildiğinin altını çizerek, “Bu zafer, bu konuda harekete geçen herkesin zaferi. Aynı zamanda elektroniklerin üretimi ve imhasında izlenen yöntemlerin değiştirilmesi yolunda atılmış önemli bir adım” dedi.

Samsung aynı zamanda akıllı telefonların çevre dostu şekilde geri dönüşümünü sağlamak için Avrupa Birliği tarafından yürütülen yeni araştırmaya katılacağını da açıkladı.

ABD’de ortalama bir akıllı telefonun yaklaşık 2 sene kullanıldığına dikkat çeken Lee, “Böylece tüm dünyada giderek büyüyen bir e-atık yığını oluşuyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Samsung ve Apple gibi diğer şirketler de tamiri, geri dönüşümü ve iyileştirmesi daha kolay telefonlar üretmeliler” dedi.

Galaxy Note 7 modeli batarya sorunları nedeniyle piyasadan çekilmiş ve 4.3 milyon cihazın imha edilmesine karar verilmişti. Greenpeace bu noktada devreye girerek, geçtiğimiz Kasım ayında Samsung’tan bu imhanın çevre dostu bir şekilde gerçekleştirilmesini, mümkün olan parçaların geri dönüşümünün sağlanmasını talep etti. Bu konuda başlatılan kampanya kapsamında geçtiğimiz Şubat ayında Barcelona’da düzenlenen “Mobil Dünya Kongresi” sırasında Greenpeace İspanya, Samsung’un basın toplantısı sırasına da müdahale ederek, talepleri dile getirmişti.

 

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