Samsung Galaxy Note 4'ün teknik özelliklerinden ilk bilgiler

Samsung'un beklenen en geniş ekranlı akıllı telefonlarından Galaxy Note 4'ün teknik özellikleri ortaya çıktı.

Cep telefonlarının performansını yarıştıran ve test sonuçlarına internet sitesinde yer veren AnTuTu, Galaxy Note 4'ün teknik özelliklerini okurlarıyla paylaştı.

İşte beklenen telefonun muhtemel özellikleri:

Amerika'da Qualcomm, Asya ve diğer pazarlarda ise Exynos işlemci yongasını kullanan Samsung'un Galaxy Note 4'ünde Android 4.3.3 işletim sistemi bulunuyor. 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen cihaz 16 megapiksel dahili kamera kullanıyor. 3 GB RAM'i ve 32 GB depolama hafızası bulunan Galaxy Note 4, 4G ağ teknolojisini de destekliyor.

Yaz sonunda satışa sunulması beklenen Galaxy Note 4'ün akıllı telefon pazarını bir hayli kızıştırması bekleniyor.