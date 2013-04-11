T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Samsung, Galaxy Mega'yı tanıttı!

Samsung'un yeni modeli Galaxy Mega'nın 6.3 ve 5.8 inçlik iki modeli önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulacak

11 Nisan 2013 18:15

Güney Kore'li teknoloji şirketi Samsung yeni modeli Galaxy Mega'yı bugün resmi olarak tanıttı. 6.3 ve 5.8 inçlik iki modeli olan Galaxi Mega önümüzdeki ay içerisinde Avrupa'da satışa sunulacak.

Galaxy Mega 6.3, 1.7 Ghz işlemciye sahip olacak ve Android 4.2 işletim sistemi ile kullanıcıya sunulacak. 8 megapiksel kamerası bulunan phablet ile 720p video çekilebilinecek. Galaxy Mega 6.3 boyut olarak 5.5 inçlik Galaxy Note 2 ile Samsung’un yeni tableti Note 8 arasında olacak ve şirketin büyük ekranlı akıllı telefon stratejisine yeni bir boyut getirecek.

Sosyalmedya.co'nun haberine göre,5.8 inçlik Galaxy Mega’nin boyut dışında Galaxy Mega 6.3'den pek bir farkı yok. 960 x 540 çözünürlüğe sahip olan cihazın içerisinde 1.4 Ghz işlemci bulunuyor. Bunun yanında 8 ve 16 GB’lık depo alanı seçenekleri ile gelecek olan 6.3 inçlik Mega’nın aksine 5.8 inçlik versiyon sadece 8 GB’lık hafıza ile sunulacak.

ETİKETLER

samsunggalaxy megatanıtım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24