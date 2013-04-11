Samsung, Galaxy Mega'yı tanıttı!

Güney Kore'li teknoloji şirketi Samsung yeni modeli Galaxy Mega'yı bugün resmi olarak tanıttı. 6.3 ve 5.8 inçlik iki modeli olan Galaxi Mega önümüzdeki ay içerisinde Avrupa'da satışa sunulacak.

Galaxy Mega 6.3, 1.7 Ghz işlemciye sahip olacak ve Android 4.2 işletim sistemi ile kullanıcıya sunulacak. 8 megapiksel kamerası bulunan phablet ile 720p video çekilebilinecek. Galaxy Mega 6.3 boyut olarak 5.5 inçlik Galaxy Note 2 ile Samsung’un yeni tableti Note 8 arasında olacak ve şirketin büyük ekranlı akıllı telefon stratejisine yeni bir boyut getirecek.

Sosyalmedya.co'nun haberine göre,5.8 inçlik Galaxy Mega’nin boyut dışında Galaxy Mega 6.3'den pek bir farkı yok. 960 x 540 çözünürlüğe sahip olan cihazın içerisinde 1.4 Ghz işlemci bulunuyor. Bunun yanında 8 ve 16 GB’lık depo alanı seçenekleri ile gelecek olan 6.3 inçlik Mega’nın aksine 5.8 inçlik versiyon sadece 8 GB’lık hafıza ile sunulacak.