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Bilim / Teknoloji

Samsung da akıllı saat üretecek

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Young Hee: Geleceğin ürünlerini hazırlıyoruz; akıllı saat bunlardan biri

19 Mart 2013 17:16

Apple'dan sonra Samsung'da akıllı saat üretecek. Samsung muhtemelen Android tabanlı olacak yeni akıllı saati için şimdilik bir tarih vermezken, "herkesten daha önce" çıkartmayı hedeflediğini de açıkça belirtti. Samsung böylece yönetimi daha önce ortaya atılan akıllı saat iddialarını ilk defa doğrulamış oldu.

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Young Hee, Bloomberg'e verdiği röportajda "Geleceğin ürünlerini hazırlıyoruz; akıllı saat bunlardan biri" ifadelerini kullandı.

Samsung’un akıllı saatinin isminin Galaxy Altius olması bekleniyor. Ancak bu isim daha önce de Galaxy S 4′ün kod adı olarak gündeme gelmişti.

sosyalmadya.co'da yer alan habere göre, Samsung’un akıllı saatinin Android işletim sistemine sahip olacağını tahmin edebiliriz. Samsung gibi mobil ürünlerinde Android’i tercih eden Sony’nin piyasaya sürdüğü isimli akıllı saatinde de Android işletim sistemi bulunuyor. Bunun yanında cihazın kameraya ve bluetooth bağlantıya sahip olması da olası. Kablosuz şarj ve Curved Glass da Samsung ve rakipleri tarafından tercih edilmesi muhtemel diğer özellikler.

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