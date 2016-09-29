Samsung çamaşır makineleri mercek altında

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tüketiciyi Koruma Dairesi (CPSC) şimdi de Güney Koreli elektronik firması Samsung'un çamaşır makinelerini mercek altına aldı.

Samsung'dan yapılan açıklamada firmanın 2011 Mart ve 2016 Nisan tarihleri arasında ürettiği bazı çamaşır makineleri ile ilgili olarak CPSC ile "aktif olarak görüştüğü" kaydedildi.

Bir tüketici çamaşır makinesinin çalışırken parçalara ayrıldığı gerekçesiyle firma hakkında dava açmıştı. New Jersey eyaletinde de 3 tüketicinin dava açtığı ve mağdurları bir araya getirerek bir toplu dava açmayı hedeflediği kaydedildi.

Samsung söz konusu çamaşır makinelerinin birkaçının nevresim gibi büyük veya su geçirmeyen parçaların yıkanması sırasında normal olmayan titreşimler sergilediğini kaydetti. Firma sorunun sadece üstten yüklemeli bazı modellerle sınırlı olduğunu belirtti.

İnternet sitesinden kontrol edilebilecek

Tüketicilerin çamaşır makinelerinin seri numaraları vasıtasıyla firmanın internet sitesinden kendi cihazlarının da bu sorundan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecekleri bildirildi.

Toplamda kaç çamaşır makinesinin bu sorundan etkilendiği ve bu makinelerin hangi ülkelerde satışa çıkarıldığı şu an için kesin olarak bilinmiyor.

ABC televizyonunun haberine göre CPSC’ye geçen yılın başından bu yana Samsung çamaşır makineleriyle ilgili benzer 21 şikayet başvurusu yapıldı.

Samsung birkaç hafta önce de satılan yaklaşık 2,5 milyon Galaxy Note 7'yi pil sorunları nedeniyle geri çağırmıştı.

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