Samsung, artık 3D’yi desteklemeyecek

En büyük TV üreticilerinden Samsung’tan bir yetkili 2016'da ABD'de piyasaya sürecekleri hiçbir TV modelinin 3D'yi desteklemeyeceğini açıkladı.

Chip’in haberine göre, bir zamanlar TV'lere geldiğinde büyük bir yenilik ve özellik olarak sunulan 3D, ilk yıllardaki popülaritesini giderek kaybetti. Söz konusu konsept bu düşüşün bir sonucu olarak nihayet TV donanım pazarında büyük bir darbe almış durumda. Zira pazardaki en büyük TV üreticilerinden biri olan Samsung'dan bir yetkili, verdiği demeçte 2016'da ABD'de piyasaya sürecekleri hiçbir TV modelinin 3D'yi desteklemeyeceğini açıkladı. Bu karar doğrultusunda yeni Samsung TV'lerinde 3D Blu-ray film ya da diğer 3D içerik desteği olmayacak ve 3D gözlükler de bu yeni modellerde bir işe yaramayacak. Bu noktadaki tek istisna ise firmanın aslında 2015'te piyasaya sürmeyi planladığı UNJU7100 serisi gibi gecikmeli cihazları olacak.