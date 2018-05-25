Samsung, Apple'a 539 milyon dolar tazminat ödeyecek

Samsung ve Apple arasındaki yedi yıldır süren patent davasında karar çıktı. Mahkeme, Samsung'un Apple'a 539 milyon dolar tazminat ödemesini hükmetti.

Apple'dan yapılan açıklamada, Samsung'un Apple ürünlerini kopyaladığı için tazminat ödemek zorunda kalmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Akıllı telefon üretiminde dünyanın en önde giden rakipleri olan Samsung ve Apple arasındaki patent davası 2011 yılından beri sürüyor. Apple 2011 yılında Samsung'un akıllı telefonlarının ve tabletlerinin, kendi ürünlerinin 'birebir' taklidi olduğu iddiasıyla dava açmıştı.

Mahkeme Samsung'u 2012 yılında suçlu bulmuş, ancak ödenecek miktara ilişkin anlaşmazlık nedeniyle tazminat konusunda yargılamanın yenilenmesi gerekmişti. Samsung bu davadaki patentlerden bazılarını ihlal ettiği için Apple'a daha önce 399 milyon dolar tazminat ödemişti.