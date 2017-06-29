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Bilim / Teknoloji

Samsung ABD'de fabrika açacağını duyurdu

Samsung’un bugüne kadar ABD’de 10 milyar doların üzerinde yatırım yaptı

29 Haziran 2017 14:56

Samsung ABD'de 202 yılında 380 milyon dolarlık fabrika açacağını duyurdu. 

Samsung tarafından yapılan açıklamada, fabrikanın 2020 yılında açılacağı ve 954 kişiye de istihdam sağlayacağı duyuruldu. Güney Karolina eyaletinde kurulması planlanan fabrikanın, ABD için ev aletleri üretilebileceği de belirtildi. Güney Karolina eyaletinin seçilmesinin nedeni olarak ise bölgenin güçlü tedarik zinciri ve ulaşım altyapısı gösterildi.

Açıklamada ayrıca, Samsung’un bugüne kadar ABD’de 10 milyar dıoların üzerinde yatırım yaptığı vurgulandı.

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