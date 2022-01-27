Samsung, 2021'de rekor gelir sağladı

Güney Kore'li teknoloji şirketi Samsung, 2021'i şirket için rekor olan 232,4 milyar dolar gelirle kapattı.

Samsung, 2021 yılının son çeyreğine ve yılın genel toplamına dair kazanç raporlarını yayınladı. Şirket, konsolide gelirinin son çeyrekte 63,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. 31 Aralık 2021'de biten çeyrekte işletme karı 11,5 milyar dolar, net kar olarak da 8,97 milyar dolar açıklandı.

Karı artırmaya odaklanacak

Son çeyrekte yaşanan rekor gelir artışının, akıllı telefon, TV ve ev aletleri satışlarının artmasından kaynaklandığı belirtilirken şirket, işletme karında geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine göre biraz düştüğünü bunun sebebinin de çalışanlara yapılan özel ikramiye ödemeleri olduğunu söyledi. Buna rağmen yarı iletken işletmelerinin kazancının artması sayesinde 2020 yılının son çeyreğine kıyasla işletme karı yükseldi.

DonanımHaber'in aktardığına göre, 2021 yılının genel toplamına bakıldığında ise şirket için bir rekor olan 232,4 milyar dolar gelir sağlandı ve işletme karı 42,9 milyar dolar oldu.

Şirket genel olarak gelirlerde yüksek artış yaşadığını belirtse de ürün maliyetlerinin artmış olmasından dolayı tam olarak benzer bir etkiyi karda göremediklerini söyledi.

Şirketin yükselen gelir bölümlerinden yarı iletken işletmeleri yılın son çeyreğinde 21,6 milyar dolar konsolide gelir ve 7,3 milyar dolar işletme karı elde etti. Samsung, katlanabilir akıllı telefonlar ve yarı iletkenlere daha fazla önem göstereceklerini söylerken TV ve beyaz eşya işletmelerinin karlılığını artırmaya çalışacaklarını belirtti.