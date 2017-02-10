Samsung 2017’de büyük bir sürpriz yapabilir

Samsung’un bu yıl katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtacağı uzun zamandır konuşuluyor. Koreli bir kaynağın aktardığı bir haber bu bilgileri doğruluyor ve Samsung’un teknoloji dünyası tarafından merakla beklenen katlanabilir ekranlı telefonunu bu yıl tanıtacağını söylüyor.

Samsung’a yakın bir kaynağın iddiasına göre Samsung, katlanabilir ekranlı telefonunun prototipini bu ayın sonunda gerçekleştirecek Mobil Dünya Kongresi’nde görücüye çıkaracak.

Star Gazetesi'nin haberine göre, prototip olarak gösterileceği için telefonun nasıl bir tasarıma ve ne gibi özelliklere sahip olacağı henüz bilinmiyor. Galaxy X ismiyle anılacağı öne sürülen telefonda 4K çözünürlüklü ekran yer alacağı ifade ediliyor.



Samsung telefonların güncelleme tarihi belli oldu

Parmak izi okuyucunun yanı sıra retina okuyucunun kullanılacağı da ifade edilen telefonun Samsung’un piyasaya sürdüğü Galaxy telefonlardan daha pahalı olacağı dile getiriliyor. İddialar katlanabilir ekranlı telefonun bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacağını belirtiyor.



Samsung haricinde LG’nin de katlanabilir ekranlı telefon hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor. Katlanabilir ekranlı telefonu için 3 yıldır çalışmalar yürüttüğü belirtilen LG’nin ilk etapta 100 bin adet katlanabilir ekranlı telefon üretmeyi planlıyor. Samsung gibi LG’nin de katlanabilir ekranlı telefonunu bu yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.