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Yaşam

Samsun'daki yangında dumandan etkilenen kız öldü

Samsun'da çıkan yangında dumandan etkilenen ve tedavisi süren öğrencilerden Zeynep Binici'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

23 Mayıs 2010 03:00

T24 - Samsun'da kız yetiştirme yurdunda çıkan yangında dumandan etkilenen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren öğrencilerden Zeynep Binici'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.


Dün Atakum ilçesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı Yaşar Doğu Kız Yetiştirme Yurdu'nun üçüncü katında elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın sırasında binada baygın halde bulunan 16 yaşındaki Binici 16, tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Binada baygın halde bulunan diğer öğrenci 16 yaşındaki Özlem Çakan'ın ise tedavisi sürüyor.

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