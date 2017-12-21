Samsun'daki suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli adliyede

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da kumar ve yasadışı bahis oynattığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan organize suç örgütü üyesi 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kumar ve yasadışı bahis oynattığı, bazı kişileri borçlandırdığı ve 1 kişinin intiharına neden oldukları da öne sürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri kumar ve yasadışı bahis oynattığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik yaklaşık 5 ay önce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sırasında çete üyelerinin kumar ve yasadışı bahis oynatıp bir çok kişiyi borçlandırdığı, borçlarını ödeyemeyenlere zorla senet imzalattıkları ve tehditle tahsilat yaptıkları, bahis oynatarak boçlandırdıkları 1 kişinin intihar ettiğini tespit etti.

Örgüt yöneticilerinin kontrolünde, Samsun\'un çok sayıda fatura ödeme merkezi, çay ocağı, dernek adı altında faaliyet gösteren işyerleri işlettildiği, İstanbul\'da sorumluları bulunan ve Almanya\'dan yönetildiği ortaya çıkarıldı.

Öte yandan yaşları küçük çocuklara park ve bahçelerde, sokak aralarında uyuşturucu sattırdıkları, örgüt yöneticileri tarafından silah kanununa muhalefet, suçu üstlenme ve silahla yaralama, basit yaralama suçlarının işlenmesi konusunda da çoğu kez yine bu çocukların kullanıldığı ortaya çıktı. Suçtan elde edilen gelirlerin ise örgüt liderine düzenli olarak aktarıldığı öne sürüldü.

Organize suç örgütünün husumet yaşadığı veya anlaşmazlık yaşadığı kişilere karşı da cezalandırmaya yönelik cinsel saldırı, darp, gibi suçlar işlediği vatandaşlar üzerinde korku ve panik yarattıkları tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından 9 gün önce operasyonun düğmesine basan polis, eş zamanlı operasyonla aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 10 ruhsatsız tabanca ele geçti.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



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