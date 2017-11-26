Samsun'daki 'Hamsi Şöleni'nde 10 ton hamsi dağıtıldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Atakum Belediyesi\'nce, \'3\'üncü Hamsi Şöleni\' düzenlendi. Samsunlulara etkinlikte 10 ton hamsi dağıtıldı.

Atakum Belediyesi\'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği \'Hamsi Şöleni\', sahil yolunda gerçekleştirildi. Yöre sanatçılarının şarkı söylediği, halk oyunları gösterisinin yapıldığı etkinlikte 10 ton hamsi pişirilerek, dağıtıldı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, hamsi şenliğiyle ilgili \"Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. \'3\'üncü Hamsi Şöleni\'ni düzenleyerek, birlikteliğimizi, beraberliğimizi ülkemize yansıtalım istedik. Vatandaşlarımıza 10 ton hamsi dağıttık\" dedi.

Etkinliğe Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve ilçe belediye başkanlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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