Samsun'daki gemi kazasına helikopterli kurtarma

Samsun'da olumsuz hava şartları sebebiyle limana yanaşmaya çalışan 'Saint Kitts ve Nevis' bandralı 1951 grostonluk kuru yük gemisi fırtına nedeniyle yan yattı. Su aldığı için çekilemeyen gemide bulunan 10 mürettebatı kurtarmak için ekipler zamanla mücadele etti. Fırtına ve dalgalar sebebiyle gemiye yanaşamayan kurtarma ekipleri, gemidekileri helikopter yardımı ile kurtarıldı.

Zaman'da Mükremin Albayrak imzalı habere göre olumsuz hava şartları sebebiyle oluşan yüksek dalgalar sonucu bir gemiye batma tehlikesi yaşadı. Ukrayna'dan aldığı soya yükü ile Samsun'a gelen kuru yük gemisi, yükünü boşaltmak için Samsun Limanı'na yanaşmak istedi. Karadeniz'in azgın dalgalarına karşı koyamayan 1951 grostonluk 90 metre uzunluğunda 12 metre enindeki 'Gulf Rıo' isimli gemi, içinde 10 personeli ile Samsun Mert Irmağı önünde yan yattı.

İkişer ikişer kurtarıldılar

Kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede batma tehlikesi gösteren gemideki personelin kurtarılması için kurtarma ekipleri büyük çaba sarf etti. Zamana ve azgın dalgalara karşı mücadele veren Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve deniz polisi ekipleri, botlarla gemiye yanaşıp gemi personelini kurtarmak isterken, bir botun batma tehlikesi atlatması üzerine havadan destek istendi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait bir helikopterle gemide bulunan 10 mürettebat ikişer ikişer kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kenarda bekleyen ambulanslara alınan personelin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtildi. Kurtarılan bazı personelin isimleri şöyle: Mykola Mykhaylow, Arayan Stanistan, Kakha Iakobadze, Girci Yurmnidze.

Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde izledi. Ünal, geminin limana yanaşmak istediği sırada dalgalar tarafından sürüklenerek yan yattığını söyledi. Ünal, gemi ve personelinin kurtarılması için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirtti.