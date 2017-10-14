Samsun'daki 'Ambar Köy' yeni konuklarını bekliyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- DÜNYADA örneği bulunmayan ve vatandaşların hibe ettiği ambarlarla kurulan Samsun\'un Ladik İlçesi\'ndeki Açık Hava Müzesi konseptli Ambar Köy, yılda 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Samsun\'un Ladik İlçesi\'ne 2 kilometre uzaklıkta 14 bin metrekare bir alana köylülerden hibe alan Ladik Kaymakamlığı’nın kurduğu ve Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nin yatırımlar ve projeleriyle ahşap mimarisi açısından Osmanlı dönemi özelliklerini taşıyan Ambar Köy, yılda 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şöyle dedi:

\"Samsun Büyükşehir Belediyesi, 5 bin yıllık köklü bir tarihe sahip Ladik’in yerleşik hayat kültürünü ambarlardan kurulan köyde yaşatıyor. Ambar Köyü\'nün bu hale gelmesi için 150 kişi ve kamu kuruluşları hibe desteği verirken, altyapı çalışmalarına yaklaşık 100 bin TL harcandı. Hibe verenlerin isimleri ise köydeki ambarlarda ve müzedeki eserlerde yaşatılıyor. Dünyada örneği bulunmayan yaşayan Açık Hava Müzesi konseptli Ambar Köy, içinden akan deresi, gölü, su değirmeni, seyir kulesi, ahşap çocuk oyun parkı, ahşap ve zincirli köprüleri ve külliyesi ile doğal yaşamı olduğu gibi yansıtıyor. Köyde ayrıca geçmişte insanların günlük hayatlarında kullandıkları ancak bugün sadece hatıralarında kaldığı tarihi eser, alet ve eşyalar, gelecek nesillere ulaştırılmak için müzeye dönüştürülen samanlıkta sergileniyor.\"

LADİK, AMBAR KÖYLE ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Ladik İlçesi\'nin Ambar Köy ile adından söz ettireceğini söyleyen Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:

\"Turna balığıyla ünlü Ladik Gölü, Akdağ Yaz ve Kış Sporları Merkezi ve Evliya Çelebi\'nin Seyahatnamesi\'nde ‘Gençlik Suyu’ diye bahsettiği Hamamayağı Kaplıcaları ardından Ladik, Ambar Köy ile de adından çokça söz ettirecek. Ambarköy’ü Türkiye turizminin adı bilinen ve insanların Karadeniz’e geldiklerinde ziyaret etmeden geçmeyecekleri bir turizm alanı haline getireceğiz.\"

HALKTAN ALINAN YÜZLERCE ESER YER ALIYOR

Ambar Köy\'de tozlanmış etnografik 427 eser, 22 buğday saklama ambarı, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır selenderi, 4 su kuyu, 300 yıllık AHŞAP Şeyhülislam Mehmet Efendi Camii, 3 köy fırını, değirmen, oyun parkı, köy kahvesi, gaz lambaları, eski radyolar, tedavülden kalkan paralardan, kağnı arabaları, yayık, beşik, tahta asker bavulları ve bir çok eser sergileniyor.

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