Samsun'da yangınların yüzde 40'ı elektrik kaynaklı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Özdağ, 2016 yılında kentte çıkan yangınların yüzde 40\'ının elektrik kontağından ve elektrikli cihazlardan kaynaklandığını söyledi.

Samsun Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Özdağ, elektrik kaynaklı yangın olaylarının en aza indirilmesi için alınacak önlemlerle ilgili basın açıklaması yaptı. Özdağ, itfaiye kayıtlarında Samsun\'da 2016 yılında konut ve işyerlerinde toplam 755 yangın olayı görüldüğü belirterek \"Yangınların çıkış nedenleri incelendiğinde, elektrik kontağı ve elektrikli cihazlardan kaynaklanan nedenle 302 yangın olayı yaşandığı, nedenleri tespit edilebilen yangın sayısına baktığımızda bu sayının oransal olarak yüzde 40 civarında olduğu görülüyor. Elektrik kaynaklı yangınlar bakımından yangın üçgeninin oluşumunda aşırı akım, kısa devre veya kontak gevşekliklerinin oluşturacağı ısı ile tesisatın yakınında bulunan yanıcı madde ve oksijen miktarı bir araya geldiğinde yanma olayı olur\" dedi.

Konutlarda basit önlemlerle elektrik kaynaklı yangın riskinin büyük ölçüde önlenebileceğini belirten Özdağ, \"Elektriğin olduğu her yerde muhakkak topraklama tesisatı olmalıdır. Çoklu prizler için kullanılacak yüke göre sigorta kullanılmalıdır. Uzatma kabloları fiziksel olarak iyi durumda olmalı, ezilme, kesilme, yıpranma gibi nedenlerle güvenliği tehlikeye düşürecek kablolar kullanılmamalıdır. Eskiyen, hasar gören, işlevini tam olarak yapamayan elektrik malzemeleri mutlaka değiştirilmelidir.\"

Basın açıklamasının ardından Samsun Elektrik Mühendisleri Odası binasında bulunan elektrik tesisatı cihazlarla incelendi.

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