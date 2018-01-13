Samsun'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi tutukandı.

Vezirköprü İlçe ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerinin Amasya ve İstanbul illerini de kapsayan eş zamanlı operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 24 gam bonzai, 37 gram esrar maddesi ve 307 adet Ecstasy hap ele geçirdi. 8’i Vezirköprü ilçesinden olmak üzere gözaltına alınan 13 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 13 kişiden A.K. ve T.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.A., S.A., O.Ç., Ü.S., K.B., B.K., E.Ç., E.K., M.Ö., M.Ç. ve S.D. tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.

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