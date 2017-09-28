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Samsun'da uyuşturucu operasyonu şüphelisi 9 kişi adliyede

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun ve İstanbul'da gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

28 Eylül 2017 17:58

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun ve İstanbul\'da gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bafra İlçesi\'nde sokak aralarında uyuşturucu ticareti yapan ve \'torbacı\' olarak adlandırılan kişilere yönelik yaklaşık 3 ay önce takip başlattı. Yapılan takibin tamamlanmasının ardından 2 gün önce Bafra ve İstanbul\'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler \'uyuşturucu ticareti\' yaptığı iddia edilen Recep M. (20), Saim Kaan C. (24), Sadık E. (34), Ümit G. (28), Mustafa T. (29), Onur Y. (22), Alpay V. (40), ve İsmail B.\'yi (34) Bafra ilçesinde, bu kişilere uyuşturucu temin ettiği öne sürülen Turgay C.\'yi ise İstanbul\'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 150 ecstacy hap, 48 gram bonzai, 3 paket esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 muşta ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü\'nde iki gün sorgulanan 9 şüpheli bugün \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan Bafra İlçe adliyesine sevk edildi.

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