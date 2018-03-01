Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkez ve ilçeleri ile Gümüşhane\'de yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun merkez ile Terme, Canik ilçeleri ve Gümüşhane\'de bu sabah saatlerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslere düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 27 Kasım 2017 gününden itibaren \'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti\' suçunu işleyen şüphelilere yönelik, yaptığı çalışmalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 38 gram bonzai, 0.01 gram kokain, 1 kilo 672 gram kubar esrar, 177 uyuşturucu hap, 593 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, satışta kullanılan el kantarı ve hassas dijital terazi ele geçirildi.