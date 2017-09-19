Samsun'da üniversiteli genç kadına otobüste cinsel taciz

Samsun'da otobüste bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde ring otobüsü içinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ş.K. (20) adlı kadın, okul çıkışı bindiği otobüste bir kişinin cinsel tacizine uğradı. Ş.K.'nin tepkisi ile tacizci şahıs otobüsten indi. Ş.K., olayın üzerine polise şikâyette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri taciz olayını gerçekleştirdiği iddia edilen H.A.'yı (62) yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen H.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.