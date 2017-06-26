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9 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan 60 yaşındaki adam tutuklandı

Pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan M.A., "Babamın o amcayı öldürmesinden korktum" dedi

26 Haziran 2017 15:11

Aydın'ın Bozdoğan İlçesinde, bisikletinin lastiğini şişirtmek için evine gelen 9 yaşındaki çocuğu cinsel taciz ettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 60 yaşındaki M.K. tutuklandı.

Aydın'ın Bozdoğan İlçesinde, babası Mustafa A. ile yaşayan  ilkokul öğrencisi M.A., geçen 19 Hazitan'da iddiaya göre bisikletinin tekerleklerini şişirtmek için komşuları M.K.'nin evine gitti. Çiftçilik yapan 60 yaşındaki M.K., 9 yaşındaki kıza elle cinsel tacizde bulundu. Komşuları M.K.'nin daha önce de pek çok kez kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden M.A. yaşadıklarını İzmir'deki annesi Bahar A.'ya anlattı.

 

Daha önce pek çok kez cinsel tacizde bulundu 

 

Eşiyle boşanma davası süren Bahar A., durumu Koyuncular Mahallesi Muhtarı Davut Çelik ile jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine jandarma M.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen M.K., işlemlerinin ardından Bozdoğan'da adliye bulunmadığı için Nazilli Adliyesi'nde sevk edildi.

Adliyedeki ifadesinde, "Taciz etmedim. Bisikletin tekerini şişirmek isterken yanlışlıkla kolum değdi" diyen M.K. tutuklandı.

"Babamın, o amcayı öldürmesinden korktum"

Pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan M.A.'nın neden daha önce cinsel tacize uğradığını ailesine anlatmadığının sorulması üzerine, "Babama söyleseydim o amcayı öldürür, hapse girerdi. Babamın hapse girmesinden korktuğum için yaşadıklarımı bir süre kimseye söyleyemedim" dediği öğrenildi.

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