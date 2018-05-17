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Samsun'da Türk Yıldızları'nın prova uçuşu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yapacağı gösterinin provası, Samsun'da ilgi gördü

17 Mayıs 2018 17:17

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri\'nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yapacağı gösterinin provası, Samsun\'da ilgi gördü.
Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama programı kapsamında gösteri yapacak olan Türk Yıldızları ekibi kente geldi. Bugün, Samsun- Çarşamba Havalimanı\'ndan havalanan jetler kent merkezi semalarında prova uçuşu yaptı. Vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak Türk Yıldızları\'nın uçuşunu izledi.

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