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Samsun'da Türk ve Yunan mübadiller adına denize karanfil bıraktılar

SAMSUN, (DHA)- LOZAN'da, 30 Ocak 1923 yılında imzalanan Türk ve Yunan halklarının karşılıklı yer değiştirmesinin 95'inci yıldönümünde Türk ve Yunan mübadiller (başkasının yerine getirilmiş) adına denize karanfil bırakıldı

28 Ocak 2018 21:04

SAMSUN, (DHA)- LOZAN\'da, 30 Ocak 1923 yılında imzalanan Türk ve Yunan halklarının karşılıklı yer değiştirmesinin 95\'inci yıldönümünde Türk ve Yunan mübadiller (başkasının yerine getirilmiş) adına denize karanfil bırakıldı.
Lozan\'da imzalanan Türk ve Yunan halklarının karşılıklı yer değiştirmesinin 95. yıldönümünde Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu tarafından Tütün İskelesi\'nde etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve 2 ülkenin Milli marşlarının okunmasıyla başlayan anma töreninde, 56 farklı mübadil kuruluş tarafından hazılanan bildiri okundu. Bildiriyi okuyan Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemalettin Altınsoy, mübadelillerin geride bıraktıkları ve bugüne kadar ayakta kalan camii, kilise tekke, manastır, türbe, şehitlik, mezarlık gibi kutsal mekanların, hamam, bedesten, çeşme, ayazma gibi tarihi yapıların karşılıklı olarak restore edilmesini talep ettiklerini söyledi. Mübadillerin yeryüzünde terörün tamamen silinmesini ve bu amaçla güvenlik güçlerinin yurt içinde ve yurt dışında yürütilen mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Altınsoy, \"Hemşehrimiz Atatürk\'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucu ilkelerinin muhafaza edilmesi ve demokrasimizin korunması hassasiyetimizi özellikle vurguluyoruz\" dedi. 
ÇOK ÖZEL BİR GÜN
Kavala Belediyesi Başkan Yardımcısı Anastasios Tsouroukidis ise, bugünün kendileri açısından çok özel bir gün olduğunu aktardı. Büyüklerinin konuşmalarını şu an aklına getirdiğini belirten Tsouroukidis, \"Onlar, bu topraklardan, Bafra\'dan, Samsun\'dan ayrılarak yabancı bir ülkeye gittiler. O ülkenin adı Yunananistan. Aynı şekilde Kavala\'dan da müslümanlar ve soydaşlar buraya geldiler. Onlar için de yabancı bir ülkeydi. Bu ülkenin adı ise Türkiye. Her iki kısım anavatan buldu. Bu anavatanlar bizi birleştiriyor. Şu an da kardeşiz, karşılıklı ilişkilerimiz daha kuvvetli bir şekilde devam edecek\" diye konuştu.
Konuşamaların ardından, Türk ve Yunan mübadiller, denize karanfil bıraktı. Etkinlik, Türk ve Yunan mübadellerin yanı sıra birçok siyasi de katıldı.

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