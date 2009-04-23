Samsunda tüp patladı: 4 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katında oturan Kaniye Balta'ya (69) ait evde mutfak tüpünün gaz kaçırması sonucu patlama meydana geldi.



Patlama sonucu Nahide Kocakaya (35), Serpil Şenol (45), Mevlüt Hancı (35) ve Kaniye Balta yaralandı, dairede hasar oluştu.



Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nahide Kocakaya, Samsun Devlet Hastanesine sevk edildi.

