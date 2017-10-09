Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Atakum İlçesi\'nde bulunan Sarıışık Mahallesi\'nde yaşandı. Ordu\'dan Çorum yönüne giden ve 29 yaşındaki Murat V. yönetimindeki 52 PB 451 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atıp, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 31 yaşındaki Sezcan Kontaj, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Murat V. ile yine otomobilde bulunan 40 yaşındaki Aşkın Yavuz, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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