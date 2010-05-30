Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı

T24 - Samsun'da, nişan töreninden dönenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 19 kişi yaralandı.





Edinilen bilgiye göre, Kavak'tan Samsun yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 55 GS 394 plakalı otomobil ile aynı yönde giden ve Kavak'taki bir nişan töreninden dönenleri taşıyan 32 yaşındaki Servet Kanık'ın kullandığı 55 C 0479 plakalı minibüs, Adalar mevkisinde çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki araç şarampole yuvarlandı.





Kazada, minibüste bulunan 8 yaşındaki Bedirhan Kara hayatını kaybetti. Yaralanan 19 kişi Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.





Otomobil sürücüsü aranıyor.