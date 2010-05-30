T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı

Samsun'da, nişan töreninden dönenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 19 kişi yaralandı.

30 Mayıs 2010 03:00

T24 - Samsun'da, nişan töreninden dönenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 19 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kavak'tan Samsun yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 55 GS 394 plakalı otomobil ile aynı yönde giden ve Kavak'taki bir nişan töreninden dönenleri taşıyan 32 yaşındaki Servet Kanık'ın kullandığı 55 C 0479 plakalı minibüs, Adalar mevkisinde çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki araç şarampole yuvarlandı.


Kazada, minibüste bulunan 8 yaşındaki Bedirhan Kara hayatını kaybetti. Yaralanan 19 kişi Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.


Otomobil sürücüsü aranıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24