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Samsun'da toprak kayması: 2 ölü SAMSUN (A.A) 

11 Eylül 2011 19:18

-Samsun'da toprak kayması: 2 ölü SAMSUN (A.A) - 11.09.2011 - Samsun'un Çarşamba ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu 2 işçi öldü. Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi'nde, Ayvacık ilçesi yolunda, Çarşamba Belediyesinin taşeron firmasında çalışan işçiler kanalizasyon çalışması yaparken toprak kayması meydana geldi. İşçilerden Bayram Demir (43) ile Adem Öztürk (25) toprak altında kaldı.  Samsun Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ekiplerinin çalışması sonucu, Demir ve Öztürk'ün cesetleri toprak altından çıkarıldı. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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