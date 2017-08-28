Samsun'da toplu taşıma araçlarında sivil polis denetimi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da \'Toplu Taşıma Araçlarında Sivil Denetim\' uygulamasında minibüse yolcu gibi binen sivil trafik polisi, sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını takip ediyor. Sivil polis aracıyla takip edilen minübüsün ışık ihlali yapıp yapmadığı da belirleniyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler bugün \'Toplu Taşıma Araçların\'da Sivil Denetim\' adlı uygulama yaptı. Uygulamada, Atakum İlçesi\'nden şehir merkezine yolcu taşıyan minibüse yolcu gibi binen sivil trafik polisi, koltuğuna oturduktan sonra sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını takibe alıyor. Öte yandan aynı anda sivil polis otosuylada takip edilen minibüsün trafik ışıklarına uyup uymadığı da görüntülü olarak tespit ediliyor. Sivil ekipler bindiği minibüsün plakasını İlkadım İlçesi uygulama noktasında bekleyen resmi ekiplere bildiriyor. Bugün yapılan uygulamada sivil trafik polisi tarafından emniyet kemeri takmadığı tespit edilen minibüs uygulama noktasında bekleyen resmi ekipler tarafından durduruldu. Minübüsten inen sivil polis kendisini sürücüye ve yolculara tanıttıktan sonra sürücü Mustafa Y.\'nin emniyet kemeri takmadığını, diğer kurallara uyduğunu rapor etti. Bunun üzerine sürücüye 95 lira para cezası uygulandı. Cezaya tepki gösteren sürücü Mustafa Y., \"Söyleyecek bir şey yok. Cezamızı yiyip gideceğiz. 30 kilometre hızla giden araçta kemer taksam ne olacak takmasam ne olacak ? 30 kilometre hızla kaza yapsam emniyet kemeri mi kurtaracak beni ?\" dedi.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Başpolis Semavi A., \"Her bayram olduğu gibi bu bayram öncesi de toplu taşıma araçlarında genel denetimlerimiz sürmektedir. Bugün de bir sivil arkadaşımız toplu taşıma aracına binerek araç şoförlerini denetlemiştir. Emniyet teşkilatı olarak bu tür uygulamalarımızı sadece bayram öncesi değil diğer günlerde de yapıyoruz” diye konuştu.

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