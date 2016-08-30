Samsun’da ‘tesadüfen’ Helenistik döneme ait mezar odası bulundu

Samsun'da, Canik Belediyesinin "15 Temmuz Şehitler Tepesi" projesi kapsamında Toptepe mevkisinde yaptığı kazı çalışmaları sırasında Helenistik döneme ait tarihi mezar odası bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, Belediye ekiplerinin Toptepe Mahallesi'ndeki 3. derece arkeolojik sit alanında "15 Temmuz Şehitler Tepesi" projesi kapsamında Samsun Müze Müdürlüğü kontrolünde yürüttüğü çevre düzenleme çalışmaları sırasında Helenistik döneme ait tarihi mezar odasına rastlandı.

Doğal kesme blok taşlardan yığma tekniği ile yapılan mezar odasının yaklaşık 12 metre uzunluğunda bir koridor (dramos) ve 250'ye 280 santimetre ebatlarında oluştuğu belirlendi.

Kare bir kapıdan geçilerek girilen mezar odasında kemik ve odun parçalarına rastlandı. Canik Belediye Başkanı Osman Genç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Tepesi projesini önemsediklerini belirterek, "Ortaya çıkan Helenistik döneme ait tarihi mezar, projemizi daha da anlamlı kılacak. Zira biz yıllardır Samsun'un güçlü bir tarihi geçmişi olduğunu, bu şehrin bir ticaret şehri ve sancak olduğunu dile getiriyoruz. Şehrimizin her yeri bu tür tarihi eserlere sahip. 15 Temmuz Şehitler Tepesi böylece tarihle bütünleşecek. Burası Samsun'un tamamının görülebildiği tek yer" ifadelerini kullandı.