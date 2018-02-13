Samsun'da terör operasyonu: 1 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) ve Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) içerisinde yurt dışında silahlı faaliyete katıldığını tespit ettikleri bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) ve Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) içerisinde yurt dışında silahlı faaliyete katıldığını tespit ettikleri İ.E.C.\'yi (36), Samsun\'un İlkadım ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgütsel faaliyetten bulunmak\' suçlarından soruşturma başlatılan şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.