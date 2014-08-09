Samsun'da ruhsatsız tavla yasaklandı!

Samsun'da özel kafe ve çay bahçelerinde tavla oynamak yasaklandı. Samsunlu esnaflar, polislerin gelip yasak hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Samsun'un yerel yayın organlarından haber55.com'un haberine göre, kafe ve çay bahçelerinin tavla oynatabilmesi için 'ruhsat' almaları istendi. Ruhsat olmadan müşterilerine tavla oynatan kafe ve çay bahçelerine ilgili 1608 sayılı kanunun 1'inci maddesine aykırı davranış nedeniyle ceza uygulanıyor.

"Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun" adlı 1608 sayılı kanunun 1. maddesi şöyle:

"Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.

Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır."

Ruhsatsız nargile de yasaklandı



Aynı yasak nargile için de geçerli. Kafe ve çay bahçelerinde, tavlanın yanı sıra ruhsatsız olarak nargile servisi yapılması da yasaklandı. Zabıta, ruhsatı olmayan mekanların nargile satışına devam etmesi durumunda 23 bin TL’den başlayan cezalar kesecek. Üç kez para cezası alan mekanlar ise mühürlenecek.

Samsunlu esnaflar, zabıtadan önce polisin gelip, yasak hakkında bilgilendirdiklerini söyledi. Yasağa uymayan kafe ve çay bahçelerine uyarı tebligatları yapılıyor.