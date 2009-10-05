Samsun'da şoförler, polisle çatıştı

Polisten biber gazlı müdahele

Eylem sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararı doğrultusunda, bu sabahtan itibaren ilçelerden gelen toplu taşıma araçlarının şehir merkezine alınmadan, çevre yolu üzerinden Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarı’nda yolcu indirme ve bindirme yapması uygulamasına geçildi. Uygulamaya ilçelerden gelen otobüs ve minübüs şoförleri tepki gösterdi.Geçen 28 Eylül’de Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti’li Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında toplanan UKOME’nin aldığı bu karar minibüs ve otobüs şoförleri ile ailelerini sokağa döktü. Ordu- Samsun Karayolu’nun Belediye Evleri Kavşağı ile Sinop-Samsun Karayolu’nun Karayolları Kavşağı üzerinde araçlarını park ederek oturma eylemi yapan yüzlerce şoför ve aileleri Başkan Yusuf Ziya Yılmaz’ı istifaya çağırdı. Kadınlı, erkekli 7’den 70’e yüzlerce kişi karayoluna oturarak, “Ekmeğimizle oynamayın” diye bağırdı.Polis ve çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yolun trafiğe kapanmasıyla kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Belediye Evleri Kavşağı’ndaki eylemde gerginliğin artması üzerine İl Emniyet Müdürü Muzaffer Erkan da bölgeye gelerek şoförleri ikna etmeye çalıştı. Ancak yolu trafiğe açmaya yanaşmayan şoförlere, İl Müdürü Erkan’ın talimatı üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullanarak müdahale etti. Çok sayıda kişi biber gazından etkilenerek yere yığıldı. Bunun üzerine polise taş atan eylemcilerden çoğu gözaltına alındı. Biber gazından etkilenenler yüzlerini limonla yıkamaya çalıştı.‘Başkan İstifa’, ‘Vali buraya’ diye bağıran eylemciler yolu açmamak için direndi. İl Emniyet Müdürü Muzaffer Erkan, “Bu yaptığınız suçtur. Devletin karayolunu kapatmak en az 5 yıldan başlar. Şu anda şuç işliyorsunuz. Arkada hasta getiren ambulans var. Yolu açın” diye uyardı.Ancak tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen yolu açmamakta direnen şoförler Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile görüşmek istediklerini belirtti. Bunun üzerine şoförleri temsilen 3 kişi Vali Güzeloğlu ile görüşmek üzere makamına gitti. Yaklaşık 2 saattir yolu trafiğe kapatan şoförlerin eylemi devam ediyor.Bu arada Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da eylemcilerin yanına gelerek ikna etmeye çalıştı. Yolda hasta ve ambulanslar olduğunu, bunun için tek şeritin açılmasını istedi. Ancak eylemciler Ayaydın’a da tepki gösterdi. Yolcular ise eylem noktalarında indirilmeleri nedeniyle işlerine geç kaldıkları için tepki gösterdi.