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Samsun'da silahlı yaralama: 3 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 1 kişiyi silahla yaralayıp olay yerinden kaçan 3 kişi polis tarafından yakalandı

14 Kasım 2017 16:57

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 1 kişiyi silahla yaralayıp olay yerinden kaçan 3 kişi polis tarafından yakalandı.
Olay, 10 Kasım Cuma günü Adalet Mahallesi Alparslan Türkeş parkında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunun 27 yaşındaki Sadi Y., 18 yaşındaki Ömer Mert G. ve 29 yaşındaki Ercan K. parkın önünden geçen 34 yaşındaki Cantürk Doğtaş ile karşılaştı. Aralarında tartışma çıkınca şüpheliler Cantürk Doğtaş\'ı sol bacak ve karnının sağ kısmından tabancayla yaralayıp kaçtı. Yaralı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği ifade edilirken şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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