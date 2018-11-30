Samsun'da 'Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık' semineri düzenlendi

SAMSUN, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı\'nca hayata geçirilen \'Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi\'nin 12\'nci semineri Samsun\'da gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, çevre konularının dünyada her alanda etkili olmaya başladığını belirterek, \"Projenin ülke çapına yayılması ile birlikte, 2023 yılına kadar geri kazanım oranımız en az yüzde 35\'e çıkarılacak. 2030 yılına kadar da bu oranı yüzde 60\'lara çıkarmayı hedefliyoruz\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanılabilir bir dünya bırakılmasını hedefleyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın himayesinde başlatılan \'Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi\'nin 12\'ncisi Samsun Atakum Kültür ve Sanat Merkezi\'nde düzenlendi. Seminere; Samsun Valisi Osman Kaymak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, kamu kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

\'GERİ KAZANIM ORANI EN AZ YÜZDE 35\'E ÇIKARILACAK\'

Seminerde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, çevre konularının dünyada her alanda etkili olmaya başladığını, Türkiye\'nin de bu konuda güçlü adımlar attığını ve atmaya devam edeceğini söyledi. Kuran, \"Dünya Bankası raporlarına göre; yılda 1,3 milyar ton evsel atığın, 2025 yılında 2,2 milyar tona ulaşması beklenmektedir. Dünyada atığın yüzde 52\'si depolama alanlarında depolanmaktadır. Aynı rapora göre, bu alanda yapılan yıllık harcamaların ise 205 milyar dolar olduğu vurgulanmaktadır. Türkiye\'de 1995 yılında oluşan evsel atık miktarı 17 milyon ton iken, 2015 yılına gelindiğinde bu rakam 31 milyon tona ulaştı. 2023 yılında ise bu miktarın 38 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Biz Türkiye olarak, çevre yönetimi konusunda ülkemizde birçok adım attık ve atmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillere tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemli bir hedefimiz var. Sıfır atık ile insanları daha bilinçli tüketmeye, daha az atık oluşturmaya, oluşan atığı yerinde ayırmaya, ayrılan atıkların geri dönüşümünün sağlanmasına sevk eden bir yaklaşımdır. Bu projenin ülke çapına yayılması ile birlikte, 2023 yılına kadar geri kazanım oranımız en az yüzde 35\'e çıkarılacak. 2030 yılına kadar da bu oranı yüzde 60\'lara çıkarmayı hedefliyoruz\" dedi.

\'1 TON KAĞIT 17 AĞAÇ DEMEK\'

Vali Osman Kaymak da, atıkların kaynağında ayrıştırılıp, geri dönüştürülerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

\"Proje, elde edilen olumlu ve güzel sonuçlarla dikkat çekerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da örnek oldu. Proje özelinde amacımız bilinçli tüketim kültürünü teşvik etmek evde, okulda, fabrikada, hastanede ve birçok yerde kağıdı gıdadan, camı metalden ayrıştıracak bir sistem kurmaktır. Elbette bu projenin başarıya ulaşması toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkmasıyla mümkün olabilir. Kurumlarımızın özellikle de belediyelerimizin bu projeye sahip çıkması çok önemlidir. Çünkü belediyelerimiz atık yönetim sisteminin çok önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Üniversitemizden fabrikalara, kamu kurumlarımızdan alışveriş merkezlerine, restoranlarımızdan havaalanımıza, bütün herkes atıkların düzgün ayrıştırılması noktasındaki hassasiyetlerini kurumsal bir kültüre dönüştürebilirse toplama sistemlerini buna göre kurar ve böylece bireylerin davranışları da doğru şekillenerek kurum kültürü oluşmuş olur. Atıklar kaynağında ayrıştırılıp geri dönüştürülerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. Örneğin 1 ton atık kağıdın geri kazanılması 17 ağacımızı kesilmekten kurtarırken, metal ve plastik atıkların geri kazanımı ile yüzde 95 enerji tasarrufu sağlamış olacağız.\"

5 BİN 600 MEGAVAT SAAT ENERJİ TASARRUFU

Vali Kaymak, proje kapsamında 5 bin 600 megavat saat enerji tasarrufu elde edildiğine de dikkat çekerek, şunları kaydetti:

\"Atık camlar yeniden cam ürünlere, plastik atıklar ise dolgu malzemesi, otomobil parçası gibi pek çok malzemeye dönüşecektir. Ev ve iş yerlerimizde çokça oluşan sebze meyve artıkları, çay posası gibi organik atıkları çöpe atmak yerine ayrı biriktirerek kompost elde edebilir ve elde ettiğimiz kompostu toprak iyileştirici olarak park ve bahçelerimizde kullanabilir, topraklarımızın verimini artırabiliriz. Tüm bu temenniler ışığında yaptığımız çalışmalar ile ilimizde sadece kamu kurumlarımızın projeye verdiği destekle, 2018 yılının ilk 9 ayında 11 bin 16 ağacımızı kesilmekten kurtarırken, 3 bin 40 varil petrol tasarrufu, 5 bin 600 megavat saat enerji tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca 6 ton atık pil ve 20 ton bitkisel atık yağın ayrı toplanması sağlanarak çevreye verebileceği zararlı etkilerin önüne geçilmiştir.\"



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