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Yaşam

Samsun'da 'şehit edilen 2 polis' olayında 7 gözaltı

Samsun'da 2 polisin şehit edildiği olayla ilgili soruşturmasında yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - Samsun'un Ladik ilçesinde 2 polisin şehit edildiği olayla ilgili soruşturma kapsamında yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
 

17 Nisanda meydana gelen ve 2 polisin şehit edildiği olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında ilçe yakınlarındaki bir yol yapım şantiyesinde görevli 7 kişi gözaltına alındı.


Şüpheliler Mervan T, Vedat T, Ramazan T, İrfan B, Mustafa Mesut İ, Ramazan Ş ve İlker G. hakkında ''yardım ve yataklık'' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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