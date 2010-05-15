Samsun'da 'şehit edilen 2 polis' olayında 7 gözaltı

T24 - Samsun'un Ladik ilçesinde 2 polisin şehit edildiği olayla ilgili soruşturma kapsamında yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.





17 Nisanda meydana gelen ve 2 polisin şehit edildiği olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında ilçe yakınlarındaki bir yol yapım şantiyesinde görevli 7 kişi gözaltına alındı.





Şüpheliler Mervan T, Vedat T, Ramazan T, İrfan B, Mustafa Mesut İ, Ramazan Ş ve İlker G. hakkında ''yardım ve yataklık'' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.