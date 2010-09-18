-SAMSUN'DA ŞAP KARANTİNASI SAMSUN (A.A) - 18.09.2010 - Samsun Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Habip Muruz, Samsun'da 18 bin 442 hayvanda şap hastalığı görüldüğünü belirterek, şap hastalığı nedeniyle 15 ilçede 48 köyün karantina altında olduğunu bildirdi. Muruz, Samsun'da şap hastalığına karşı hayvanların dirençli hale getirilmesi için aşılama çalışmalarının devam ettiğini, sonbahar dönemi aşılama çalışmalarının 20 gün içinde biteceğini söyledi. Aşılamanın tamamen ücretsiz yapıldığını ifade eden Muruz, yapılan çalışmalarda kent genelinde 18 bin 442 hayvanda şap hastalığı görüldüğünü kaydetti. Samsun'da Yakakent ilçesi hariç diğer ilçelerde şap hastalığına rastlanıldığına işaret eden Muruz, ''Şap hastalığı nedeniyle 15 ilçede 48 köy karantina altında. Tedbir olarak biz de yoğun şekilde aşılama yapıyoruz. Aşılama konusunda serbest veteriner hekimlerinden de ciddi destek alıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında tüm hayvan varlığımızı şap hastalığına karşı dirençli hale getireceğiz. 20 gün içinde tüm aşılama çalışmasını bitirmeyi planlıyoruz'' diye konuştu. 300 bin büyükbaş hayvanı şap hastalığına karşı aşılayacaklarını bildiren Muruz, şu bilgileri paylaştı: ''Şap hastalığı doğası gereği çok hızlı yayılma özelliğine sahip. Özellikle bölgemizde hayvan pazarı ve hayvan tacirleri hastalığın yayılmasında en önemli unsurdur. Bu nedenle Samsun'da hayvan pazarı 30 Eylül 2010 tarihine kadar kapatıldı. Hayvan tacirleri ise mutlaka disiplinize edilmeli ve kurallara uymalıdır.'' Şap hastalığı görülen büyükbaş hayvanlardan 20 tanesinin telef olduğunu bir kısmının da kesime gönderildiğini söyleyen Muruz, diğer hayvanların tedavisinin ise sürdüğünü kaydetti.