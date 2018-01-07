Samsun’da ''Samsunspor yok olmasın'' yürüyüşü

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da ekonomik kriz nedeniyle futbolcuların serbest kalmaya başlamasının ardından taraftarlar, "Samsunspor yok olmasın" sloganıyla yürüyüş düzenledi.

Samsun Valiliği tarafından, futbolcuların alacaklarının ödenmesi için düzenlenen kampanyaya destek vermek için sosyal medya üzerinde haberleşen Samsunspor taraftarları, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Samsunspor lehine tezahüratlar yapan taraftarlar adına konuşan Melih Demirbaş, 5 futbolcunun serbest kaldığını hatırlatarak, "Diğer futbolcuların da şehri terk etmemesi ve alacaklarının ödenmesi için Samsun Valimiz Osman Kaymak'ın başlattığı kampanyaya destek olmak için toplandık. Herkesi gücü oranında Samsunspor'a bağış yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca şehrin dinamiklerinin de artık Samsun'un tek markası olan Samsunspor'a sahip çıkmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından taraftarlar yürüyüş yaptı.

Öte yandan, meydana kurulan stantta, geliri kırmızı-beyazlı kulübe aktarılmak üzere Samsunspor'un lisanslı ürünleri satıldı.

Etkinliğe, MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunsporlu futbolcular Ahmet Burak Solakel, Ahmet Cebe, Furkan Köse, Gökay Iravul, Göksu Türkdoğan, Halil İbrahim Pekşen, Ercan Yazıcı, taraftar grupları ile vatandaşlar katıldı.