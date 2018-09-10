T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi

Hakan AKGÜN/CANİK, (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Canik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

10 Eylül 2018 01:21

Hakan AKGÜN/CANİK, (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Canik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Canik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçları ile ilerlemekte zorluk çekti. Karayolunda kavşak altlarındaki su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar, işyerlerini su basmaması için tahliye çalışması gerçekleştirdi. Sağanak nedeniyle Samsun-Ordu karayolu, Canik ilçe geçişi, kavşak altında su birikintileri nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.  Karayolları ekipleri bölgede su tahliye çalışması başlattı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNCANİK Samsun DHA SAMSUN CanikCanikCaddelerdeKarayolundaSağanakSamsunOrdu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24