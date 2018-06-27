T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 21 faturasız av tüfeği, 1 havalı tüfek ve çok sayıda şarjör ele geçirildi

27 Haziran 2018 15:44

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 21 faturasız av tüfeği, 1 havalı tüfek ve çok sayıda şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili Behçet Ç. gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesine bağlı Dikbıyık Aşıklar Mahallesi\'nde, ruhsatsız silah ticareti yapan ve bulunduranların deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Behçet Ç.\'nin evine operasyon düzenledi. Evde, 3 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 29 adet 9 milimetre çapında fişek, 4\'ü şarjörlü 21 faturasız av tüfeği, 1 havalı tüfek, 8 av tüfeği şarjörü, 17 kartuş av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili Behçet Ç. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUNOlaylaBehçetSamsun Emniyet MüdürlüğüKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüDikbıyık Aşıklar MahallesiEvdeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24